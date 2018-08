Hond Boris werd twee keer gebeten, zijn baasje neemt geen genoegen meer met bloemen

Weiland op Vossenbult in Heelweg vat vlam

6 augustus HEELWEG - Een weiland op de Vossenbult bij Heelweg heeft maandag aan het einde van de middag in brand gestaan. Volgens de Veilgheidsregio Noord- en Oost-Gelderland stond een oppervlakte van 150 bij 50 meter in brand. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend.