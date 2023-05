Hond gewond bij brand: dier krijgt zuurstof toegediend door ambulancemedewerkers

met video/ update Kraker wil maandag terug in ‘ravepand’ dat plots op slot zit: ‘Acuut brandge­vaar is totale klets’

Kraker Dave van den Hooven wil maandag terugkeren in het pand aan de Eldrikseweg in Laag-Keppel, dat deze week per direct is gesloten vanwege ‘geconstateerd acuut brandgevaar’. Hij laat een elektricien komen om de elektrische installaties te keuren, en verwacht dat hij er daarna weer in kan.