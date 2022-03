Honderden woningen extra in Ulft en Gendringen; gemeente wil beginnen met plannen

Buurtver­ster­kers moeten wijken een beetje mooier maken; Oude IJssel­streek begint met maatschap­pe­lij­ke banen

ULFT - De Vogelbuurt in Ulft krijgt de primeur: de gemeente Oude IJsselstreek zet vier buurtversterkers in om de wijk een beetje mooier te maken. De buurtversterkers worden aan het werk gezet via het participatiebedrijf STOER. Het gaat om zogenoemde basis-banen.

