Hooggeplaatste Canadese militair bij herdenking van bevrijding Etten: ‘Zeer vereerd’

De komst van de hooggeplaatste Canadese militair is een opsteker voor het dorp, dat onlangs een streep zag gaan door het groots opgezette openluchtspektakel Van Bezetting tot Vrijheid, waar vijf jaar aan gewerkt was. ,,Het geeft absoluut extra cachet aan onze herdenking”, zegt mede-organisator Toon Helmes. ,,We zijn zeer vereerd dat de herdenking in Etten zo belangrijk is voor de Canadezen.”



Etten herdenkt jaarlijks dat het dorp op 31 maart 1945 werd bevrijd door het Canadese South Saskatchewan Regiment. De organisatie is in handen van Ettense Molenstichting en het Comité Dorpsbelangen. De afgelopen twee jaar was het een sobere herdenking, met een korte plechtigheid en slechts paar mensen die een krans legden bij het oorlogsmonument aan de Dorpsstraat.