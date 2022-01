Houten paal doorboort voorruit en passagiersstoel van rijdende auto bij Westendorp

WESTENDORP - Gelukkig had de automobilist geen passagier in zijn auto. Als die wel op de bijrijdersstoel had gezeten was de ramp niet te overzien geweest. Vrijdagmiddag boorde zich bij een ongeluk op de A18 ter hoogte van Westendorp namelijk een houten paal door de voorruit van de auto die in volle vaart was.