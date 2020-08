In Raymonds gedachten rijden opa en vader met hem mee in ‘hun’ Fiat 600

interview Jeltje Schraverus: ‘Beide ziekenhui­zen moeten op hun tellen passen’

23 juli WINTERSWIJK / DOETINCHEM - Ze is nu drie weken aan de slag als interim bestuurder bij de Achterhoekse ziekenhuizen SKB en Slingeland, die in een hoogoplopend conflict zijn geraakt. Uit elkaar gaan is de enige oplossing, ziet Jeltje Schraverus. Maar ze zullen moeten blijven samenwerken, luidt de opdracht vanuit het ministerie. Hoe doet ze dat?