Indrukwekkende herdenking van de bevrijding van Etten

Drastische daling aantal vrachtsche­pen over Oude IJssel; ook minder plezier­vaart door slechte zomer

DOESBURG/ DOETINCHEM - Er varen steeds minder vrachtschepen over de Oude IJssel. In dertig jaar tijd is het de beroepsvaart op de rivier liefst 80 procent afgenomen. Die daling zette in 2021 verder door, blijkt uit cijfers van het waterschap Rijn en IJssel.

8 maart