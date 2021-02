Instortingsgevaar door sneeuw op het dak bij twee scholen in de Achterhoek, kinderen nog een dag thuis

Dat bevestigt Marjolein Wenting, bestuurder van Paraat Scholen, de koepel waar beide scholen onder vallen. ,,Bij op Koers is vandaag nog geprobeerd om de sneeuw van het dak te halen, maar daar was niet voldoende tijd voor. In Ulft werd het pas vanavond geconstateerd. Het gaan om sneeuwduinen van soms wel een meter.’’

‘Kiezen voor de veiligheid’

Na overleg met een bouwkundig adviesbureau is besloten om geen leerlingen en leraren binnen te laten, tot de sneeuw van het dak is gehaald. ,,We kiezen voor de veiligheid van de kinderen en de medewerkers. We betreuren het heel erg. We zagen er echt naar uit de blije kinderen van gezichten en hun ouders weer te zien vanochtend. Maar helaas moeten we de heropening nog een dagje uitstellen.