Inwoner Oude IJsselstreek deelt Lotto-jackpot van 3,9 miljoen

video Roep om uitbrei­ding rookverbod op straat groeit

7:39 ARNHEM/ NIJMEGEN/ WINTERSWIJK/ ZEVENAAR - Tientallen gemeenten werken aan het uitbreiden van het rookverbod in de openbare ruimte. Als het aan gemeenten in onze regio ligt is het verbieden van roken op straat, vooral rond scholen, bespreekbaar en zelfs wenselijk.