Jack Huls Kappers in Terborg failliet: na corona nu geen personeel meer

Wandeling schietvere­ni­ging: ‘Die 20 kilometer, daar beginnen we niet meer aan’

Het begon als evenement om de kas te spekken, maar inmiddels is daar nog een doel bij gekomen: naamsbekendheid. Want veel mensen kennen de schietvereniging Kerkloo in Eibergen niet, laat staan dat ze weten waar geschoten wordt.

5 februari