Jagers gaan meer reeën afschieten om botsingen te voorkomen

In Gelderland was afgelopen jaar 1.560 keer een aanrijding met ree, waarvan meer dan de helft (834) in de Achterhoek. Dit zijn er 169 botsingen meer dan een jaar eerder. ,,Het risico op een botsing met een ree is groter in de Achterhoek, omdat het een streek is waar de dieren prima gedijen’’, zegt Erik Koffeman van de Faunabeheereenheid Gelderland.



Enorme stijging

Dat blijkt ook uit tellingen, waarin een enorme stijging is te zien. In 2018 leefden er 6.158 reeën in de Achterhoek, een jaar eerder 5.174. Koffeman: ,,Als we niets doen komen er nog meer aanrijdingen. Daarom is het belangrijk de stand onder controle te houden.’’



Met de lokale wildbeheereenheden worden plekken in kaart gebracht waar veel reewildbotsingen zijn, zoals rond Varsseveld. Daarmee wordt bepaald waar de meeste reeën afgeschoten moeten worden.