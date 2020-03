Jasper en Wilmer kunnen nu niet trouwen: ‘Ik wil gewoon knuffelen of zoenen’

Het liefdesverhaal van Wilmer (27) uit Almelo en Jasper (28) uit Megchelen laat zich lezen als een romantisch boek. Hoewel het begin wat stroef verliep. ,,Ik zat bij Jasper op de Fysiotherapie opleiding. Ik vond hem maar een sukkel en een betweter, haha. En met mijn seksualiteit hielden we ons nog helemaal niet bezig. Bij mij kwam dat pas na mijn studie. Jaren later kreeg ik uit het niets een berichtje van Jasper via Facebook. Of ik niet zin had iets te gaan drinken samen. Dat vond ik wel stoer.”