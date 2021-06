Je wilt het onkruid wegbranden, staat ineens de hele schuur in lichterlaaie

Eindelijk een balkon voor Antoon Boerakker (94), in Oevelgunne in Gendringen: 'Ik heb het heel goed hier’

27 mei GENDRINGEN - De laatste klussen worden gedaan, de koffiemachine wordt getest en de poetsdoek wordt nog eens over een kast gehaald. Het nieuwe woonzorgcentrum De Oevelgunne in Gendringen is op een haar na gereed. Gisteren namen de eerste bewoners hun intrek in het gebouw.