Jonge bestuurder rijdt op zijn verjaardag zijn buren aan: ‘Ik zag niks meer, toen kwam de klap’

Auto verdwijnt in bosjes in Westendorp; omwonenden vinden bestuurder en schakelen hulp in

DOETINCHEM - Op de Terborgseweg in Westendorp tussen Terborg en Varsseveld is maandagmiddag een automobilist met zijn wagen van de weg geraakt en tot stilstand gekomen in de bosjes langs de route. De bestuurder werd na een tijdje gevonden en is naar het ziekenhuis overgebracht.

5 september