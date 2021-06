Jongen (14) mishandeld na ruzie op glijbaan in zwembad in Terborg

video Geld terugvra­gen in toeslagen­af­fai­re duurt lang en hakt erin bij ouders, ziet Kristel: ‘Litteken wordt weer openge­haald’

4 juni WESTENDORP - De erkenning dát ze zijn benadeeld en een beloofde compensatie, die zijn er. Maar wie denkt dat gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire moeiteloos en snel hun geld terugkrijgen, heeft het mis. ,,Het is een lang en lastig traject dat sommige ouders niet alleen redden", zegt Kristel de Waal, die andere gedupeerden zoveel mogelijk helpt in de strijd voor compensatie.