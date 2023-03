Jongleurs en acrobaten knokken op promotiebeurs in de Achterhoek voor een boeking van hun act

met fotoserieOp industriepark DRU in Ulft waren twee dagen lang acts te zien van straatartiesten uit binnen- en buitenland. Alle artiesten waren maar op één ding uit: een boeking binnenslepen bij de festivalprogrammeurs die er in het publiek rondliepen.

Dat de zevende editie van de promotiebeurs voor straatartiesten STRTFSTVL Showcase in de Achterhoek is neergestreken is te danken aan circus Zanzara uit Doetinchem. ,,We hadden grote problemen op onze vorige locatie in Utrecht. De huur werd onbetaalbaar. Toen zeiden de mensen van Zanzara: waarom gaan jullie niet eens kijken in Ulft?’’, zegt Mariska Jacobi uit Amersfoort, met Amsterdammer Rob Vugs organisator van het jaarlijkse evenement.

60 artiesten

Vandaar dat de SSP-hal op het DRU Industriepark op vrijdag en zaterdag is gevuld met pakweg 60 artiesten en groepen uit meerdere Europese landen. De acrobaten, jongleurs, muzikanten, dansers en circusacts vertonen hun kunsten live voor publiek, festivalprogrammeurs en evenementenmanagers uit binnen- en buitenland. In de hoop te worden ingehuurd, als het straattheaterseizoen in april eindelijk weer eens losbarst.

Quote Ik voel me verplicht om te laten zien waar ik vandaan kom. Daar ben ik trots op Jarno Smit, Alias Jarno Di Parno uit Doetinchem

Voor Doetinchemmer Jarno Smit (57), artiestennaam Jarno Di Parno en de man achter de groep Straattheater Specialist, is de beurs een thuiswedstrijd. ,,We doen veel aan visueel theater en hebben van afval drie grote afvalwagens gebouwd. Overal waar ze ons inhuren rijden we daarmee rond om troep in te zamelen. Je ziet dat collega’s over het algemeen weinig spullen meenemen, wat ook logisch is.’’

Volledig scherm Een zeer gevarieerd aanbod tijdens de promotiebeurs bij de DRU in Ulft. Popke Ping en de Orgelman. © Theo Kock

Achterhoekse vlag

Jarno di Parno, van oorsprong goochelaar, is daarentegen in vol ornaat uitgerukt. ,,Ik heb een hal in Zelhem. Hup op een grote aanhanger en naar Ulft. En slapen doe ik lekker thuis.’’ De Achterhoekse vlag neemt een prominente plek in op zijn bouwwerken. ,,Ik voel me verplicht om te laten zien waar ik vandaan kom. Daar ben ik trots op’’, aldus de in Bredevoort geboren straatartiest.

De internationale artiesten regelen zelf hun vervoer en onderdak en betalen voor een plekje op STRTFSTVL Showcase. Ze slapen in caravans, in B en B’s of en andere verblijfsaccommodaties in de omgeving. ,,Vaak komen ze vanaf het vliegveld in Düsseldorf en reizen ze samen”, aldus Jacobi. ,,Als het nodig is zetten we een pendelbusje in. Iedereen kent iedereen, we komen elkaar overal tegen. Er is in deze branche geen concurrentie.’’

Volledig scherm Een zeer gevarieerd aanbod tijdens de promotiebeurs bij de DRU in Ulft. Cia. Nom Provisional. © Theo Kock

Slijmen

Corona maakte de beurs twee jaar onmogelijk, in de grote hal op het DRU-terrein wordt het evenement nieuw leven ingeblazen. En het smaakt naar meer, zegt Jacobi enthousiast. ,,Niet om te slijmen, maar het is zo gaaf hier. Echt een perfecte plek voor ons. De mensen zijn aardig, de medewerkers van de DRU zijn behulpzaam en gebruiken hun eigen marketingkanalen om publiek te trekken. Als het aan ons ligt komen we volgend jaar terug.’’

Volledig scherm Een zeer gevarieerd aanbod tijdens de promotiebeurs bij de DRU in Ulft. Jarno di parno met de afvalbrigade. © Theo Kock

Volledig scherm Een zeer gevarieerd aanbod tijdens de promotiebeurs bij de DRU in Ulft: circus Trochu Jinak. © Theo Kock

Volledig scherm Een zeer gevarieerd aanbod tijdens de promotiebeurs bij de DRU in Ulft. Krist Deo living statues met de denker. © Theo Kock

Volledig scherm Een zeer gevarieerd aanbod tijdens de promotiebeurs bij de DRU in Ulft. © Theo Kock

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.