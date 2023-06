‘Justitie hield bewijs achter in zaak afvalfraude Ter Horst Varsseveld’; advocaat wil officier én agent horen

Justitie heeft ontlastend bewijs achtergehouden in de rechtszaak tegen afvalverwerker Ter Horst uit Varsseveld, waardoor eigenaar en bedrijfsleider Guido ter Horst onterecht is gestraft. Dat stelt zijn advocaat in de beroepszaak van zijn cliënt.