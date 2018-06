Kalveren gered bij hooibrand in kapschuur in Terborg

Eigenaar Dagmar Willemsen zat in huis koffie te drinken toen hij rond 10.30 uur werd gealarmeerd door buren. De kalveren in de schuur konden tijdig worden verplaatst. De brandweer rukte met vijf wagens uit en had het vuur rond 11.30 uur onder controle.



Willemsen had het hooi woensdag in de schuur gezet. Hoe het in brand heeft kunnen vliegen, is zowel hem als de brandweer nog een raadsel. ,,Het kan geen broei zijn, want ik heb de temperatuur woensdag nog gemeten en toen was alles in orde’’, zegt Willemsen.



De brandweer verwacht nog enkele uren bezig te zijn met nablussen. Er is geen gevaar voor de omliggende panden en er is ook geen asbest vrijgekomen. Er is niemand gewond geraakt.