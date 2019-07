Katje Ienieminie woog maar 42 gram bij de geboorte: ‘Het is een wonder dat ze nog leeft’

Eigenares Keuben zocht via Facebook contact met lotgenoten. ,,Geen situatie leek op die van Ienieminie. Eén meisje heeft een katje van 500 gram dat na 8 maanden begon te groeien, dat kan dus ook bij Ienieminie. We hopen dat ze gezond en sterk blijft.‘’



Keuben noemt haar een gelukskatje. Nadat Ienieminie wonder boven wonder haar geboorte overleefde, werd ze kort geleden ook nog gegrepen door een hond. De kitten hield er een geschaafd oogje aan over. ,,Voor ons is het inmiddels een normaal oogje, maar voor veel mensen is het even schrikken. In het ergste geval moet het oog er in de toekomst uit, maar de inschatting is dat er geen zenuwen zijn geraakt'', zegt Keuben.



De situatie van Ienieminie is uitzonderlijk. Marion Heutinck van Stichting Kitty-Cat in Winterswijk vangt al 30 jaar zwerfkatten op. ,,Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt'', zegt ze. ,,Het is een wonder dat ze nog leeft. Ik ben blij om te horen dat ze aansterkt.''