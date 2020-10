Kinderpsycholoog uit Voorst heeft spijt van jarenlang misbruik van zijn drie nichtjes

Graag meer boompjes erin en meer tegeltjes eruit; extra aandacht voor landschap

28 september TERBORG - Meer groen in de dorpen, een boom ruilen voor een tegel en het boerenland dat door de gemeente wordt verpacht graag natuurinclusief verbouwen. Het is een greep uit de voorstellen in de conceptvisie op het landschap in Oude IJsselstreek.