Koen Bouwman: ‘Als wielrenner heb ik iedere dag weekend’

‘Hoogste tijd voor excuses aan cliënten sociale dienst Laborijn’

27 juni DOETINCHEM/ GENDRINGEN - Cliënten van de Achterhoekse sociale dienst Laborijn verdienen een echt en oprecht excuus voor de wijze waarop zij de afgelopen jaren behandeld zijn. Daar is het de hoogste tijd voor, schrijven de Rooie Vrouwen Oude IJsselstreek in een brief die vandaag is verstuurd aan de colleges en raadsleden van de gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek.