Kristel en René houden hun gezin met negen kids draaiende: ‘Het is best pittig’

Lichte stijging aantal ziekenhuis­op­na­mes vanwege corona in de Achterhoek

7 april DOETINCHEM - Het aantal mensen dat met coronaklachten is opgenomen in het ziekenhuis is in de Achterhoek licht gestegen het afgelopen etmaal. In Berkelland, Bronckhorst en Doetinchem kwamen er patiënten bij. Daarmee liggen er nu 33 Achterhoekers met corona in het ziekenhuis.