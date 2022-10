Leeg kantoor ABN Amro in Doetinchem wordt omgebouwd tot elf appartementen

Van kantoor naar woningen

De ABN Amrobank verliet het pand – dat rond de eeuwwisseling is gebouwd – op de hoek van de Terborgseweg en de IJsselweg begin juni van dit jaar. De bank was sinds de oplevering de huurder.



De gemeente werkt mee aan het plan van TB Projects omdat het stadsbestuur vindt dat er te veel kantoren zijn in de stad. Ombouwen tot woningen – waar een tekort aan is – juicht Doetinchem toe, ook omdat het past in de ambitie om in 2036 gegroeid te zijn tot 70.000 inwoners.