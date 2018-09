Lisa: 'Ik was anders en hoorde nergens bij'

Dief steelt pinpassen en plundert personeel­spot supermarkt Terborg

12:40 TERBORG - Eén of meerdere pinpasrovers hebben minstens honderden euro's gestolen van het personeel van supermarkt Plus in Terborg. De personeelspot is geplunderd en bovendien zijn verschillende pinpassen van de personeelsvereniging meegenomen uit de kantine van de winkel.