Lobby voor tussenstop ICE-trein in Emmerik lijkt kansloos

Vervoerders NS International en Deutsche Bahn (DB), die samen verantwoordelijk zijn voor de ICE-treinen, menen dat een extra stop in Emmerik ‘geen kans van slagen heeft’, vanwege een grote negatieve impact voor doorgaande treinreizigers.

,,Een extra stop kost gewoon extra minuten. Advies is in Arnhem op de ICE te stappen of de Abellio-trein naar Düsseldorf te nemen’’, zegt woordvoerder Ton Boon van NS Internationaal. De Abellio-trein stopt wel in Emmerik en vanaf volgend jaar ook op het nieuw te bouwen station in Elten.

Boon wijst ook op een onderzoek uit 2014, toen al werd geconcludeerd dat een ICE-tussenstop in Emmerik niet haalbaar is. Aan die opvatting is ruim vier jaar later niets veranderd.

Motie waardeloos

Een motie die unaniem is aangenomen in de raad van Oude IJsselstreek, is daarmee al zo goed als waardeloos voordat de inkt überhaupt droog is. Hierin wordt het college opgeroepen zich aan te sluiten bij Emmerik in de lobby voor een ICE-station in die plaats.

Wethouder Ria Ankersmit gaat dat doen, maar zegt: ,,Het klinkt als een prima en goed verhaal, maar ik geef u meteen mee dat deze lobby niet erg kansrijk is.’’

Tweede kans

Overigens is er nog een tweede kans voor een snelle treinverbinding die stopt in Emmerik: de zogenoemde Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) die vanaf 2022 gaat rijden tussen Amsterdam en Keulen. Waar deze NS-trein allemaal stopt is nog niet bekend. Daarom loopt ook een lobby om het station in Emmerik één van de stopplaatsen te maken.