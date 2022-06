Loerbeekse dierenvriendin beboet voor illegaal importeren honden: ‘Geen tijd voor werkstraf’

VIDEO Daniëlle uit Loerbeek moet 20 van haar 35 honden weg doen: ‘Over mijn lijk!’

LOERBEEK - Daniëlle Kalshoven slaapt al drie jaar buiten tussen 6 van haar 35 honden in één van de kennels bij haar ouderlijk huis in Loerbeek. De overige 29 honden hebben een gerieflijk plekje in huis. Nog wel, want de Raad van State heeft geoordeeld dat ze maximaal 15 honden mag houden. En dus moet ze honden afstaan. Of in laten slapen. Of... ,,Over mijn lijk! Die honden blijven hier. Al ga ik de gevangenis in.”

14 september