Loods in Silvolde speelt hoofdrol in een groot onderzoek naar cocaïnehandel

Jong en smid in wording: ‘Het is super om met je handen bezig te zijn’

GAANDEREN- Niet veel jonge mensen willen nog smid worden of hebben interesse in het oude ambacht. De 19-jarige Luc Meeuwisse is een uitzondering. Hij is net terug uit het Italiaanse Stia waar hij met zijn leermeester Paul Klaasen de jaarvergadering van de Ring van Europese IJzersteden bijwoonde.

16 september