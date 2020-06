Luchtafvoer brandt door en zet Muziekcafé Kashmir in de hens: ‘Ik deed alleen het lampje aan’

Het is een gezellige avond in Muziekcafé Kashmir in Ulft. Jeroen Wentink is rond een uur of elf vanuit het café even naar de keuken gelopen om voor de gasten een paar bitterballen te bakken in de AirFryer. ,,Daarvoor heb je de luchtafvoerinstallatie niet nodig. Dat ding gebruiken we sowieso nooit. Dat zit er al tientallen jaren. Maar als ik bitterballen bak, zet ik die afzuiging wel aan. Dan gaat er namelijk een lampje branden zodat je beter ziet wat je doet.”