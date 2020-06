Lynxen dierentuin Anholt gevangen voor uitzetting in Polen: ze lieten zich niet zomaar schieten

Inbrekers slaan toe bij dierenambu­lan­ce: ‘Als je al niks hebt, proberen ze het je ook nog af te pakken’

15 juni VARSSEVELD - De schrik zit er goed in bij de medewerkers van de Stichting Dierenambulance Doetinchem e.o. In de loop van vrijdag of zaterdag is er ingebroken in het kantoor. Gelukkig is er niets ontvreemd. ,,Er is hier ook niks te halen!’’