Man (26) uit Ulft zwaargewond door ernstig ongeluk in Varsselder, weg weer open

Inekes auto is afgebrand, maar ook de scootmo­biel van Gert is kapot: ‘En we vrezen voor de e-bike en brommers’

12 augustus TERBORG - Ze had net haar auto geparkeerd en zat amper boven op de wc of Ineke Masselink hoorde de buurvrouw roepen: ,,Ineke, je auto staat in brand!” Masselink rende zo snel als ze kon naar beneden, maar toen ze bij haar auto kwam op de oprit van haar woning aan de Borgsche Rieten in Terborg bubbelde de lak op de motorkap al door de hitte.