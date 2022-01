Man (50) met enorm strafblad plaste twee keer in cel en bedreigde agenten: wéér de cel in

Onder invloed van alcohol gaat het mis, zegt de 50-jarige Varssevelder die voor deze feiten voor moest komen bij de rechter in Zutphen.



Daar verklaart hij dat hij vooral kwaad was op alles en iedereen, nadat hij uit zijn huis moest. Dat was eind vorig jaar, maar ook in het verleden ging het regelmatig mis waarbij er vaak drank in het spel was. Zijn strafblad telt liefst zestien pagina’s met veroordelingen voor belediging, bedreiging en vernieling.



Het helpt allemaal weinig, volgens de reclassering komt de man verward over en glijdt hij steeds verder af. De Varssevelder zit overigens opnieuw vast, vanwege weer een andere zaak.