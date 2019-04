Man (76) valt drie meter naar beneden bij bedrijfsongeval in Silvolde

video Zó werd tweedui­zend jaar geleden ijzer gemaakt!

20 april ULFT - Eeuwenlang is er ijzer gemaakt en verwerkt in Ulft. Dit weekend gebeurt dat weer, en wel op een duizenden jaren oude manier. De aanleiding is bijzonder. Onlangs werd bij de DRU een nieuwe parkeerplaats aangelegd. Bij het graafwerk werd tweeduizend kilo oer gevonden, ijzerhoudende grond. En daarmee wordt in zelfgemaakte ovens ijzer gegoten.