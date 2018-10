Man mishandeld door twee jongens onder ogen van vrouw en kinderen

video Met flexroos­ter ruimte voor dialectles op Isala in Silvolde

9:35 SILVOLDE - Woorden als 'earpel', 'gaffeltange' en 'onmeunig'. Misschien gaan leerlingen van het Isala in Silvolde die straks wel leren. Het flexrooster dat dit schooljaar is ingevoerd, biedt daar in ieder geval ruimte voor.