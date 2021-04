Man uit Varsselder en vier kompanen jarenlang achter de tralies voor aandeel in internationale criminele bende

Windpark Den Tol heeft na twintig jaar eindelijk de wind mee

13 maart NETTERDEN - De wind jaagt met stormkracht over de velden in het buitengebied bij Netterden. Hoe symbolisch dat juist nu het eerste werk voor windpark Den Tol is begonnen. Wat in 1998 als een wild idee begon, nadert nu eindelijk zijn voltooiing. Eind dit jaar moeten de negen windmolens draaien.