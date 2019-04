Máxima brengt bezoek aan NAAST in Varsseveld

Huurder komt weer op één bij Wonion

1 april ULFT - De huurder komt terug op één te staan bij Wonion, de woningcorporatie die ongeveer 4.000 woningen beheert in Oude IJsselstreek. ,,Door de verhuurdersheffing, die ons 2,5 miljoen per jaar kost, lag de focus afgelopen jaren op efficiënt werken en vastgoedbeheer. Daardoor is de voeling met de klant een beetje afgenomen, maar de blik moet weer terug naar de huurder’’, zegt Gerrolt Ooijman, sinds 1 januari directeur-bestuurder van Wonion.