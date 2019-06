Meer controles, niet preventief fouilleren na steekpartij Silvolde

Dat zegt Patrick de Koeijer, chef van de politie Achterhoek-West na het meest recente steekincident in in Silvolde. Hier werd vrijdagavond een 16-jarige jongen op straat neergestoken, een 18-jarige verdachte is zaterdag opgepakt. Hij blijft twee weken langer in de cel.

Derde incident

Het was al het derde incident de afgelopen maanden in Oude IJsselstreek waarbij een relatief jonge verdachte een steekwapen gebruikt. En ook in Doetinchem werd onlangs een ruzie tussen jongeren met een mes beslecht.



De Koeijer onderschrijft daarom de oproep van burgemeester Otwin van Dijk van Oude IJsselstreek om te onderzoeken waarom jongeren messen bij zich dragen en niet aarzelen dat te gebruiken.

Geen sprake van hotspot

Maar in preventief fouilleren op wapenbezit ziet hij weinig. ,,Dat kan alleen in een bepaald gebied, als daar aanleiding voor is. Dat is hier niet zo, want deze vier losstaande steekincidenten waren allemaal ergens anders. Er is dus geen sprake van een hotspot.’’

Meer kluisjescontroles zijn wél een optie. De Koeijer: ,,Ik kan me voorstellen dat we dat meer gaan doen.’’

De politiechef heeft niet de illusie dat alle messen van straat gehaald kunnen worden. Zeker omdat op verschillende sites het aanbod enorm is en er geen drempels zijn tijdens de bestelprocedure. Zo wordt er niet gevraagd naar leeftijd. ,,Als een mes binnen de wapenwetgeving valt mag je dat kopen’’, zegt politiewoordvoerder Marloes Ballast.