Meisje (6) ernstig gewond na explosie in kachel in woning Terborg

Een geschrokken bewoonster van de Hoofdstraat kan dat beamen. Ze verklaart dat ze ineens een ‘enorme knal’ en gerinkel van glas hoorde toen ze in de woonkamer van haar appartement zat. ,,Mijn man dacht in eerste instantie dat er een botsing was in de straat. Ik zei: ‘Nee, dat zijn geen auto’s’. Ik hoorde geen blik. We keken vervolgens naar buiten en zagen toen een balk op straat liggen, rook erbovenuit komen, het glas kapot en het puin.’’



Ze twijfelde geen moment en belde meteen naar noodnummer 112. Voetgangers op de later afgesloten straat boden ondertussen ook hun hulp aan aan de mensen in de woning van de explosie, vertelt ze. ,,Het enige wat je op zo’n moment hoopt, is dat de hulpdiensten er snel zijn.’’