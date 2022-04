Met Achterhoeks graan zilver op het WK voor bakkers

Erik is de allereer­ste talentenma­ke­laar van de Achterhoek: ‘Dit is echt heel goed voor de regio’

ULFT - Erik Ramaker (56) is de allereerste talentenmakelaar van de Achterhoek. De Gaanderenaar was ruim tien jaar actief als programmeur van het DRU poppodium in Ulft en gaat die ervaring nu gebruiken om de Achterhoekse muziekscene verder te vormen.

10 maart