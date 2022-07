Met handbeeld is overleden dierbare altijd bij je: ‘Al is zijn hand niet warm meer, ik kan hem tóch aanraken’

Op Facebook zag ze dat Zevenaarse Albertine Wissink de beelden maakt. ,,Ze is bij mijn ouders geweest voor het maken van een afdruk. Mijn vader was er slecht aan toe, maar het was niet belastend voor hem. Een paar dagen later heeft ze het beeld gebracht”, zegt Mandy. ,,Ik ben er heel blij mee. Het is waardevol en tastbaar. Dat geeft troost.”



Toen Albertine het beeld bij de ouders van Mandy bracht, leefde haar vader nog. Albertine realiseerde zich na haar vertrek dat ze was vergeten een vlindertje op het beeld te plakken en ging terug. ,,Precies op het moment dat ze terugkwam is mijn vader gestorven”, zegt Mandy.



Mandy heeft het beeld aan haar moeder gegeven. ,,Zij is 77 en woont in Ulft. Als zij er niet meer is krijg ik het.”