Metaalfabrikant uit Varsseveld opent fabriek in België en wil Europees marktleider worden, met 10 fabrieken in 2025

De bouw van de fabriek in België past in de ambitie van 247 TailorSteel om Europees marktleider te worden: in 2025 moeten er tien fabrieken staan op het hele continent.



De vraag naar metalen halffabricaten stijgt wereldwijd. 247TailorSteel kan binnen twee dagen een halffabricaat leveren. De meer traditionele bedrijven doen daar een week of drie over. Veel bedrijven zijn juist op zoek naar die snelle leveranciers.

Bedrijf kan vraag nauwelijks aan

De vestigingen van het bedrijf in Varsseveld en Hilden in Duitsland kunnen de vraag nauwelijks aan. De fabriek die in het Duitse Langenau in aanbouw is moet dat probleem vanaf september oplossen. Een jaar later gaat ook de Belgische fabriek in Hooglede open.

In de ambitie om van 247TailorSteel de marktleider van Europa te maken, onthult CEO Carl Berlo plannen om binnen drie jaar nóg vijf fabrieken bij te bouwen in Duitsland en Oostenrijk. Ook komt er een nieuwe fabriek in Nederland. Waar precies is nog onduidelijk, maar er wordt gezocht naar een plek in Brabant.

In Varsseveld werken bijna vierhonderd mensen bij de metaalfabrikant. Daar is ook het hoofdkantoor gevestigd. Voor alle vestigingen van 247TailorSteel wordt nog personeel gezocht.