Minder verwarde personen in Oude IJsselstreek: ‘Het belangrijkste is contact maken’

Kookaburra duikt wéér op in de Achterhoek: ditmaal in Aalten

De kookaburra die vorige week opdook bij Huis Landfort in Megchelen, is afgelopen weekend gesignaleerd in de Achterhoek: daar voelde hij zich op zijn gemak aan de Romienendiek in het buitengebied van Aalten, zo meldt Ingrid Bootsma. „Wij wonen 21 km van Huis Landfort, maar dat is natuurlijk niet hemelsbreed.”