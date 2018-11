‘Minderjarigen kochten drugs bij nu gesloten woning in Gendringen’

GENDRINGEN - Vanuit het huis in Gendringen dat vrijdag is gesloten op last van burgemeester Otwin van Dijk, werd al langere tijd harddrugs gedeald. De drugs werden bovendien verkocht aan minderjarigen, zegt Van Dijk.

,,Dit huis was al een tijdje bekend bij de politie. De inval in december vorig jaar kwam dus niet uit de lucht vallen’’, zegt Van Dijk over de woning aan de Prins Bernhardstraat.

Bij die inval werden op de slaapkamer 1.549 xtc pillen, 816 gram aan hallucinogene poeders en 350 milliliter aan stimulerende vloeistoffen gevonden. Volgens Van Dijk konden met de poeders en vloeistoffen ook nieuwe pillen worden gemaakt. ,,Of er in het huis ook pillen zijn geproduceerd weet ik niet, maar er is duidelijk een link met drugsproductie’’, zegt hij.

Politierapport in september

De burgemeester besloot daarom vorige week dat het huis drie maanden op slot gaat. Dat dit elf maanden ná de vondst is noemt Van Dijk ‘vervelend en jammer, maar het is nu eenmaal zo’. ,,Het besluit kon niet eerder, want het politierapport heb ik in september gekregen. Dat was toen pas af, doordat er veel zaken liggen bij het NFI, dat de gevonden spullen heeft onderzocht’’, zegt hij.

Van Dijk heeft er niet aan gedacht het huis níet te sluiten, door die lange periode. ,,Dat er veel drugs en grondstoffen lagen is een feit, en dat accepteer ik niet in een woonwijk. Zeker niet als er verkocht wordt aan minderjarigen.’’

Advocaat