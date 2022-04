‘Mogelijk criminele activiteiten’ bij afvalverwerker Ter Horst; provincies willen af van vergunningen

UpdateAfvalverwerker Ter Horst in Varsseveld is in grote problemen gekomen. De provincies Gelderland en Overijssel willen de vergunningen voor het Achterhoekse bedrijf intrekken en lopende vergunningaanvragen weigeren.