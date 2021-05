Motorrijder komt om bij ongeluk in Silvolde

Oude IJssel­streek voorlopig niet van het gas af: onderzoek naar alternatie­ven voor warmtepomp

6 mei GENDRINGEN - De komende negen jaar worden in Oude IJsselstreek geen woningen van het gas gehaald. Dat heeft het college van B en W besloten. Het kost veel geld, en het is niet duidelijk of en hoe de rijksoverheid gaat bijdragen.