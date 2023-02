Mountainbiken op de Vennebulten mag; gemeente veegt bezwaren van tafel

De mountainbikeroute in Heelweg kan gewoon gebruikt worden. De bezwaren tegen crossen in de bossen zijn door de gemeente Oude IJsselstreek van tafel geveegd. Vrij baan dus voor de mountainbiker.

Dat is goed nieuws voor de fietsers én voor Achterhoek Toerisme. ,,De vlag kan wel uit, ja”, zegt Jan ten Have van het toerismebureau, waar ze het mtb-netwerk als trekpleister voor de Achterhoek zien.



Overal in de regio liggen al mountainbikeroutes, door er meer parcoursen aan toe te voegen moet er een netwerk ontstaan dat de ene met de andere verbindt.

Verharde wegen

In natuurgebied de Vennebulten in Heelweg is bijna een jaar geleden begonnen met de aanleg van de mountainbikeroute. Die aanleg begon zonder dat er officieel een vergunning was aangevraagd bij de gemeentes Oude IJsseltreek en Aalten (waar de route ook deels door voert). Een aantal milieuorganisaties, zoals Bomenstichting Achterhoek en Stichting Natuur en Milieu Aalten, kwam hiertegen in het geweer. En dus moesten de werkzaamheden worden stilgelegd.

Vooral omdat de nieuwe paden niet over maar juist naast reeds bestaande fietspaden worden aangelegd, kwam er bezwaar. Daarnaast is er, zo vonden de tegenstanders, geen oog voor de dassen die in de Vennebulten voorkomen.

De gemeente was direct al van mening dat met de aanleg van de paden niets onoorbaars gebeurde. Voor onverharde paden hoeft geen vergunning te worden aangevraagd, aldus de gemeente. De natuurorganisaties dienden daarop officieel een bezwaar in. Zij zijn nu door de gemeente in het ongelijk gesteld.

Natuurorganisaties weten niets van besluit

De natuurorganisaties hebben zelf nog geen bericht gehad van de gemeente en willen dus niet inhoudelijk reageren op de afwijzing. De clubs beraden zich op de vervolgstappen. Dat die er gaan komen, daarvan is de gemeente Oude IJsselstreek zich ook bewust.

Druk op de natuur

Dat heeft alles te maken met de discussie of fietsen in natuurgebieden extensief gebruik is of intensief. Wandelen is een extensieve vorm van recreatie, omdat er zo relatief weinig druk op de natuur komt te staan. Volgens Ten Have, van Achterhoek Toerisme is de invloed van fietsen niet nadeliger dan van wandelen. ,,Dat lijkt misschien zo, maar er zijn onderzoeken te over die uitwijzen dat dat niet zo is.”

De natuurorganisaties delen die mening niet. De belangenvereniging Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) heeft eerder een rechtszaak aangespannen tegen de provincie Gelderland, vanwege mountainbikeroutes in de regio Nijmegen. Die zaak verloor VNC. Niet op inhoud, maar op de vorm, de vereniging is volgens de rechter geen belanghebbende. Samenwerking met zusterorganisatie Das en Boom zorgt ervoor dat er een nieuwe zaak aankomt.

