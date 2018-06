Muilkorf voor rottweiler die maltezer doodbeet in Silvolde

Die maatregel heeft burgemeester Otwin van Dijk van de Achterhoekse gemeente Oude IJsselstreek genomen, nadat de rottweiler zondagavond de 9-jarige maltezer Max doodbeet. ,,Gelet op de ernst van de situatie is dit de enige optie om de veiligheid in de buurt te waarborgen’’, zegt Van Dijk.



Als de bazin haar rottweiler buiten niet muilkorft en aan de lijn heeft, dan twijfelt de burgemeester er niet over de hond in beslag te nemen. Dit hoewel er wel een boetebedrag aan vast hangt van 1.000 euro per overtreding. ,,Die is ervoor bedoeld om de bazin te dwingen zich eraan te houden. Maar we gaan niet wachten tot er weer iets gebeurt. Als de hond toch buiten losloopt en op kinderen of andere honden af gaat, nemen we 'm meteen in beslag.’’



Hekwerk

De bazin moet daarnaast 'voldoende maatregelen nemen' om te voorkomen dat de rottweiler zomaar de straat op kan. Dat betekent bijvoorbeeld dat ze de deur niet meer zomaar open kan laten staan en moet zorgen voor een goed hekwerk, zodat de rottweiler de tuin niet uit kan.



Dit allemaal moet ervoor zorgen dat de rust in de buurt terugkeert. Van Dijk: ,,De dood van het hondje heeft een enorme impact in Silvolde. Er is veel onrust en dat is ook terecht. Want het mag nooit zo zijn dat een hond de buurt terroriseert en dat kinderen niet buiten kunnen spelen of mensen niet eens hun container aan de straat durven zetten.’’