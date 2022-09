N18 wordt niet volledig vierbaans; Achterhoek laat ‘onrealistisch’ droomscenario vallen

N18 wordt niet veiliger: ‘Er zijn aanpassin­gen gedaan om het veiliger te maken. Maar meer gaan we niet doen’

LICHTENVOORDE - De N18 ter hoogte van het Texaco-tankstation in Lichtenvoorde wordt niet verder aangepakt om ongelukken te voorkomen. ,,Een keer houdt het op met wat we kunnen doen. Het veilig houden is ook de taak van bestuurders zelf”, laat wegbeheerder Rijkswaterstaat weten.

22 juli