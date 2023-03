Ná 4 mei weet het hele land wat er gebeurde op Rademakersbroek

De beelden gaan deel uitmaken van een documentaire van 45 minuten die in de avond van 4 mei door de NPO wordt uitgezonden, na de dodenherdenking op de Dam. Dat betekent landelijke erkenning voor het drama dat bijna iedere Achterhoeker kent, maar buiten deze regio lang onbekend was. Terwijl Rademakersbroek toch mag worden gerekend tot de grootste oorlogsdrama’s van Nederland.

Todeskandidaten

,,Bijzonder en goed”, reageert Derk te Rietstap (77). Zijn vader uit Kloosterhaar in Overijssel was een van de 46 Todeskandidaten die in de vroege ochtend van 2 maart 1945 op Rademakersbroek werd vermoord door de Duitsers. ,,Dit drama gaat verder dan een verhaal in de familie. Dit is het verhaal van het totale verzet.”

Te Rietstap trotseert een longontsteking om bij de herdenking te zijn op Rademakersbroek. Er zijn jaren geweest dat er slechts enkele tientallen waren bij het samenzijn dat in 1949 voor het eerst werd gehouden. Het laatste decennium werd de herdenking - buiten de coronajaren - steeds drukker. Donderdag waren er zo’n driehonderd mensen bij het oorlogsmonument.

De Bark

De fusillade van 46 mannen is 2 maart 1945 - nog geen maand voor de bevrijding van deze regio - een represaille van de Duitse bezetter. Kort daarvoor zijn vier Duitse militairen door ophanging om het leven gebracht door verzetsgroep De Bark in een boerderij bij IJzerlo. Om van de vier lichamen af te komen, is een ongeluk in scene gezet: de lijken van de vier militairen worden met hun voertuig in een bomkrater gereden bij Rademakersbroek.

Een explosie moest alle sporen uitwissen, maar dat gaat mis, met fatale gevolgen. Als Duitse troepen ter plekke komen en de striemen in de hals zien bij hun strijdmakkers slaan ze groot alarm. De represaille kost 46 mannen - verzetsstrijders uit het hele land die gevangen zitten in De Kruisberg in Doetinchem - het leven.

Putten en Woeste Hoeve

Cissy Lancee, redacteur van de NOS, stuit al googelend op Rademakersbroek als ze op zoek is naar een verhaal om te vertellen rond 4 mei. De razzia van Putten (waarbij 52 mannen uit het dorp omkwamen) en de represaille bij Woeste Hoeve (117 slachtoffers) zijn bekende drama’s.

,,We zochten een dergelijke gebeurtenis’’, zegt Lancee. ,,Rademakersbroek kende ik niet, maar trof me. Het had grote impact op mensen uit de omgeving en het dorp. Intrigerend dat de Duitsers zich na de fusillade een lunch lieten voorzetten in de boerderij naast de akker. Veel dorpsbewoners waren ook getuige van de fusillade.”

Generaties

Regisseur Mélinde Kassens maakt de documentaire. ,,Families en vrouwen moesten verder zonder vader of man’’, zegt Kassens. ,,De docu zit nog in de beginfase, maar dat is een perspectief dat we willen laten zien. Dit is een drama dat zich lang doet voelen in meerdere generaties.”

De herdenking krijgt donderdag een extra lading als - voor het eerst - de namen van de 46 gedode mannen worden voorgelezen. Leerlingen van de basisscholen De Meander (Heelweg) en De Klimop (Lintelo) en een aantal kinderen uit Overijssel houden bij het horen van een naam de foto van de omgekomene omhoog. De foto van Derk te Rietstap wordt gedragen door zijn achterkleinzoon. ,,Mijn kleinzoon’’, zegt Derk te Rietstap jr.. ,,Hij zal het verhaal doorvertellen.”

Volledig scherm Een indrukwekkend eerbetoon op Rademakersbroek in Varsseveld. Foto: Jan Ruland van den Brink © Jan Ruland van den Brink