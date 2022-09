Na onvoldoende van inspectie is Laudis begonnen met beter worden: kleinere klassen en meer docenten

Onrust op middelbare school in Silvolde: brandbrief ouders, rector vervangen en inspectie doet onderzoek

Het rommelt op het Almende College in Silvolde. Boze ouders hebben een brandbrief gestuurd over de veiligheid voor leerlingen en de kwaliteit van onderwijs op de nieuwe vmbo-locatie Laudis. De onderwijsinspectie is een onderzoek gestart.

30 maart