Na tien jaar rampspoed wordt dit gezin eindelijk in ere hersteld: ‘Wij zijn geen fraudeurs, zet dat maar in koeienletters !’

Tien jaar in onzekerheid

Dat er duizenden gezinnen ten onrechte hun kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen, zover is zeker. Kristel en René werden zelf zo’n tien jaar op de hielen gezeten door de Belastingdienst. Het begon met een fout - aldus de Belangdienst - in een van de contracten die ze hadden afgesloten met het gastouderbureau.



,,Daarna hebben we nooit meer de kans gehad om iets op te bouwen", stelt René. ,,Vanaf 2014 kregen we geen kinderopvangtoeslag meer. Iedere euro die we extra verdienden, moesten we inleveren. Ons koeriersbedrijf moesten we failliet laten verklaren, alle auto's werden ingenomen. Ik bedenk me weleens hoeveel werk we nu hadden gehad als dat niet was gebeurd.”